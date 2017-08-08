Сегодня День войск связи Украины

08.08.17 11:05Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

День войск связи Украины — ежегодно отмечается в Украине 8 августа согласно Указу Президента.

Военная связь — это неотъемлемая составляющая управления Вооруженными Силами, его техническая основа. Началом славной истории, а затем и предпосылкой учреждения праздника послужило то, что 8 августа 1920 года в Киеве, на базе прежнего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

Именины в этот день празднуют Сергей и Федор.

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