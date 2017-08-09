26.07.17 14:493030
Сегодня Международный день коренных народов мира
|09.08.17 10:35
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Международный день коренных народов мира — отмечаемый ежегодно 9 августа.
Международный день коренных народов мира — отмечаемый ежегодно 9 августа.
Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.
Именины в этот день празднуют Роман, Герман, Иван, Макар, Николай и Анфиса.