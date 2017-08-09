Сегодня Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира — отмечаемый ежегодно 9 августа.

Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

Именины в этот день празднуют Роман, Герман, Иван, Макар, Николай и Анфиса.