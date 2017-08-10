10 августа: какой сегодня праздник

10.08.17 12:29Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

10 августа в мире отмечают несколько интересных праздников и важных событий.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ

Международный день биодизеля — этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании — 10 августа 1893 года. Биодизель – экологически чистое топливо для дизельных двигателей. Его производят с помощью химической обработки растительных или животных жиров. Для производства биодизеля используются сельскохозяйственные культуры, например: в Европе чаще – рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д.

День Независимости в Эквадоре — 19 век ознаменовался для Эквадора и всей Латинской Америки национально-освободительными войнами и революциями. Начало им положила революция в столице Эквадора — Кито — в августе 1809 года. В результате была провозглашена независимость страны от испанской колонизации. В День Независимости в Эквадоре, особенно в Кито, проводятся военные и школьные парады, а также общественные и художественные мероприятия.

Именины в этот день празднуют Василий, Николай, Павел, Сергей, Анастасия, Елена, Ирина.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1519 — эскадра, возглавляемая Фернандо Магелланом, отплыла в экспедицию к Островам Пряностей, превратившуюся в первое кругосветное плавание.

1833 — основан Чикаго. Тогда это был не город, а деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

1876 — в Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1985 — Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1909 — Лео Фендер (умер в 1991), американский гитарный мастер.

1957 — Андрей Краско (умер в 2006), актер театра и кино («Брат», «Диверсант», «9 рота», «Жмурки», «Сволочи»).

1960— Антонио Бандерас, испанский и американский актер и режиссер («Четыре комнаты», «Отчаянный», «Дети шпионов», «Соблазн», «Фрида»).

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