Сегодня церковный праздник Калинник

Сегодня, 11 августа, люди молятся о сохранении урожая

11 августа отмечается народный праздник Калинник. Церковь в этот день вспоминает страстотерпца Каллиника Киликийского, жившего в конце III – начале IV веков. Он родился в городе Киликии и воспитывался в христианской вере. В зрелом возрасте он стал проповедником, обошел много городов и деревень и открыл людям истинность Бога.

Однако его встретили недружелюбно в галатийском городе Анкир. Каллиника схватили и судили ненавистники христианства. Его подвергли жестоким пыткам и погнали в Гангр для сожжения. На улице стояла жара, и в скором времени воины обратились к Каллинику с просьбой помолиться о воде. Господь услышал просьбу мученика и открыл источник в камне близ дороги. На месте казни Каллиник последний раз помолился Богу и сам ступил в печь, а после того, огонь утих, предстало невредимое тело святого, которое было похоронено христианами.

К Калиннику, как правило, начинались утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай.

В народе в этот день пекут пироги с калиной, которая как раз дозревает к этому дню. По народным приметам, туман с утра в этот день означает, что крестьянам лучше приберечь место в закромах для овса и ячменя.

Созревший овес вторично зазеленеет – к дождливой осени.

Хороший урожай ягод и орехов, и плохой грибов сулит снежную и холодную зиму.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Роман.