Ушел из жизни самый старый мужчина в мире

Житель Хайфы Исраэль Криштал, переживший Холокост, умер в возрасте 113 лет.

Он был обладателем титула самого старого мужчины на Земле.

Согласно сообщению, мужчина чуть больше месяца не дожил до своего дня рождения. 15 сентября ему бы исполнилось 114 лет.

Криштал родился в польском Жарнуве 15 сентября 1903 года. В 1928 году Исраэль женился, у них с супругой родились двое детей. После того как Криштала вместе с семьей выселили в Лодзинское гетто, его дети погибли. Супруга Исраэля погибла в 1944-м после отправки в Освенцим.

В 1947-м Криштал снова женился, у него родился сын. В 1950-м он переехал в Израиль, где на свет появилась его дочь.

Кристал не любил вспоминать о Холокосте, однако одно интервью дал.

«Две книги можно было написать об одном дне», — сказал он несколько лет назад, рассказывая о лагере смерти.

Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина на планете после смерти 112-летнего японца Ясутаро Коидэ в 2016 году, который умер за два дня до своего 113-летия — 19 января 2016 года.