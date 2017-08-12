До ікони «Богородиці воїнської» складуть спеціальну молитву

12.08.17 19:58Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Днями образ освятили у Святомихайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

На ньому ­- князь Володимир Великий, гетьман Іван Мазепа у військових латах, січові козаки, старшини Армії УНР, козак полку Чорних запорожців, воїни Української Галицької Армії, Української Повстанської Армії, Герой Небесної сотні. А поруч - вояки добровольчих батальйонів, українські воїни АТО, які зібралися навколо Архистратига Михаїла.

Усі вони - під омофором Божої Матері. Ікону Пресвятої Богородиці - покровительки українських воїнів намалював київський художник Юрій Нікітін. Витратив на це близько місяця. Висота образа - 120 сантиметрів, ширина - 80. Святиню митець намалював у подарунок воїнам АТО.

Скорочено її вже назвали "Богородиця воїнська".

"На образі зобразили князя Володимира, бо він охрестив Русь. Івана Мазепу, щоб наголосити на тому, що він був добрим християнином, благодійником, який шанував Церкву. Свого часу гетьмана несправедливо відлучили від Церкви за політичну діяльність, -- каже Олександр Єфременко, керівник апарату Синодального управління військового духовенства УПЦ КП. - Решта образів -символічні. Не хотіли зображати конкретних осіб, адже захисників в України дуже багато.

Погляд Божої Матері спрямований на схід - туди, звідки в Україну прийшла агресія".

На тлі ікони - Печерська лавра, Михайлівський Золотоверхий собор, Андріївська церква і пам'ятник князю Володимирові.

Під ногами воїнів - червоні маки, які символізують пролиту за Україну кров.

Наразі образ зберігається у храмі святителя Миколая Чудотворця у Києві. А незабаром святиню повезуть у зону АТО на передову, щоб підтримати воїнів-захисників.

Ікона подорожуватиме й різними містами України. Невдовзі викладачі Київської православної богословської академії разом із військовими священиками складуть спеціальну молитву до цієї ікони. Про це інформує "Експрес".

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