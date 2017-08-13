30.07.17 13:193100
Сегодня Международный день левши
|13.08.17 09:52
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Международный день левши — неофициальный праздник
Международный день левши — неофициальный праздник
Международный день левши — неофициальный праздник, посвященный людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. Праздник призван обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей.
Именины в этот день празднуют Анна, Елисавета, Иуллита, Ипполит, Понтиан, Антон, Арсений, Вениамин, Владимир, Василий, Геласий, Георгий, Дионисий, Евдоким, Иоанн, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Стефан, Юрий