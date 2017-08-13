Сегодня Международный день левши Международный день левши — неофициальный праздник Международный день левши — неофициальный праздник, посвященный людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. Праздник призван обратить внимание производителей различного оборудования на проблемы левшей. Именины в этот день празднуют Анна, Елисавета, Иуллита, Ипполит, Понтиан, Антон, Арсений, Вениамин, Владимир, Василий, Геласий, Георгий, Дионисий, Евдоким, Иоанн, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Стефан, Юрий Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама