Сегодня Медовый спас

14.08.17 11:07Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

«Медовый Спас» — в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Русское название праздника «происхождение» — неточный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение».

В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда.

Именины в этот день празднуют Александр, Димитрий, Тимофей, Федор и София.

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