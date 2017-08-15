Умер художник, участник Революции Достоинства

15.08.17 13:00Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Художник, участник Революции Достоинства, Герой Майдана Тарас Бильчук умер 14 августа в одном из населенных пунктов Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

Тарас Бильчук известный художник, картины которого разошлись по миру — США, Канада, Россия, Япония, Франция, Парагвай, Швеция, Польша, Англия.

Мужчина был активным участником Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах. Он получил сотрясение мозга во время разгона демонстраций 30 ноября. Также Бильчук пережил события 18 февраля на Майдане Независимости. В 2016 году за мужество и патриотизм Тарас Бильчук был награжден орденом «За мужество».

Известно, что похоронят Тараса Бильчука 15 августа в селе Коршев (Ровенская область).

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