Умер художник, участник Революции Достоинства Художник, участник Революции Достоинства, Герой Майдана Тарас Бильчук умер 14 августа в одном из населенных пунктов Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации. Тарас Бильчук известный художник, картины которого разошлись по миру — США, Канада, Россия, Япония, Франция, Парагвай, Швеция, Польша, Англия. Мужчина был активным участником Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах. Он получил сотрясение мозга во время разгона демонстраций 30 ноября. Также Бильчук пережил события 18 февраля на Майдане Независимости. В 2016 году за мужество и патриотизм Тарас Бильчук был награжден орденом «За мужество». Известно, что похоронят Тараса Бильчука 15 августа в селе Коршев (Ровенская область). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама