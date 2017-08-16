02.08.17 15:503350
16 августа - Международный день защиты бездомных животных
|16.08.17 11:37
|76
|0
16 августа в мире отмечают важный праздник и несколько событий.
16 августа в мире отмечают важный праздник и несколько событий.
В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ
Международный день защиты бездомных животных. Этот день отмечается по инициативе Международного общества прав животных – ISAR, США. По статистике, около 75 % бездомных собак и кошек когда-то были домашними. По вине бездушных хозяев они оказываются на улице, не обладая навыками, необходимыми для выживания в такой среде. У брошенных животных мало шансов на жизнь.
Именины в этот день празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Исак, Кузьма, Николай, Ражден и Соломия.
В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ
1857 — В Канаде отменено тюремное заключение за долги.
1930 — Создан первый звуковой цветной мультфильм.
1960 — Кипр провозглашён самостоятельным государством — Республикой Кипр.
1976 — На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
1978 — Шри-Ланка провозгласила себя социалистической республикой.
КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ
1920 — Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.
1934 — Пьер Ришар (настоящее имя Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей), французский киноактёр.
1958 — Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе), американская певица.
1962 — Стив Кэрелл, американский комедийный актёр, обладатель премии «Золотой глобус». Яна Коваль