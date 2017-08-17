Сегодня День воccоединения словенцев

17.08.17 10:30Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

17 августа Словения отмечает День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом (Slovenians in Prekmurje Incorporated into the Mother Nation Day)

Прекмурье — регион, расположенный на самом северо-востоке современной Словении. Само название говорит за себя — это земли, расположенные вдоль реки Муры. Центром области является старинный город Мурска Собота (Murska Sobota), который на протяжении нескольких веков вместе со всем Прекмурьем был частью Венгерского королевства

После битвы при Мохаче (1526), Венгрия вместе с Прекмурьем перешла во владение Габсбургам. После роспуска Габсбургской монархии в 1918 году и после провозглашения Венгерской Советской Республики в 1919 году, было объявлено о создании Советской Республики Мурска Собота, которая просуществовала всего лишь шесть дней.

Именины в этот день отмечают Дарья, Евдокия, Андрей, Антонин, Дмитрий, Денис, Иоанн (Иван), Константин, Максимилиан, Михаил.

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