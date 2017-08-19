Сегодня Яблочный Спас

Сегодня христиане отмечают Яблочный Спас или Второй Спас.

Наши предки верили, что на Второй Спас просыпаются потусторонние силы, но они благосклонны к людям и готовы исполнить загаданные в это день желания.

Именно поэтому практиковались заговоры и различные ритуалы и гадания на благополучие, красоту, любовь и, конечно, суженого.

Именины в этот день празднуют: Нонна, Христина, Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист