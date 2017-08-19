05.08.17 11:564340
Сегодня Яблочный Спас
|19.08.17 10:20
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Сегодня христиане отмечают Яблочный Спас или Второй Спас.
Сегодня христиане отмечают Яблочный Спас или Второй Спас.
Наши предки верили, что на Второй Спас просыпаются потусторонние силы, но они благосклонны к людям и готовы исполнить загаданные в это день желания.
Именно поэтому практиковались заговоры и различные ритуалы и гадания на благополучие, красоту, любовь и, конечно, суженого.
Именины в этот день празднуют: Нонна, Христина, Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист