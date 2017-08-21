21 августа – день Мирона Ветрогона

В народе примечали, что погоды 21 августа становятся по-настоящему осенними. Самого же Мирона на Руси называли Ветрогоном, поскольку, как правило, в это время дули достаточно сильные ветры. Имеются у этого дня и свои приметы.

Интересно, что сам Мирон, согласно церковному писанию, был очень добрым человеком, и с его именем связывают великое множество разнообразных легенд. Например, рассказывали, что он, будучи простым землевладельцем, однажды увидел, как воры забрались в его амбар и складывают зерно в мешки. Тогда он не только не стал им мешать, но и, напротив, помог все собрать и вынести. Узнав, что перед ними хозяин, воры устыдились и решили возвратить краденное. После этого они обратились в веру во Христа, и именно это в народе считают первым чудом Мирона.

Зная о милосердии этого человека, жители острова Крит избрали его епископом, после чего он стал творить самые настоящие чудеса. Так, в то время, когда река тритон вышла из берегов, и возникла угроза наводнения, то Мирон смог одним лишь взмахом руки вернуть ее на свое место.

Нужно отметить также и то, что католики 21 августа отмечают день памяти Жанны Франсуаза Шанталь – французского мистика, которая была ученицей Франциска Сальского и основала женский монашеский орден визитации (посещения) во Франции.

Принято было именно на Мирона, 21 августа, собирать в лесу ежевику. Эта кисло-сладкая и сочная ягода содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Предки об этом знали, а потому, использовали ежевику как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, 21 августа и не только готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники – получалось очень вкусно, и к тому же, такой напиток повышал иммунитет.

Народные приметы на 21 августа

Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году

Говорят, что на Мирона Ветрогона, 21 августа, опят и брусника в лесу появляются

Каким будет Мирон – такой, по приметам, и будет погода в январе

Часто именно 21 августа случаются достаточно сильные ветры

Плохая погода 21 августа – ненастье продержится до Бабьего лета