21 августа – день Мирона Ветрогона

21.08.17 10:12Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

В народе примечали, что погоды 21 августа становятся по-настоящему осенними. Самого же Мирона на Руси называли Ветрогоном, поскольку, как правило, в это время дули достаточно сильные ветры. Имеются у этого дня и свои приметы.

Интересно, что сам Мирон, согласно церковному писанию, был очень добрым человеком, и с его именем связывают великое множество разнообразных легенд. Например, рассказывали, что он, будучи простым землевладельцем, однажды увидел, как воры забрались в его амбар и складывают зерно в мешки. Тогда он не только не стал им мешать, но и, напротив, помог все собрать и вынести. Узнав, что перед ними хозяин, воры устыдились и решили возвратить краденное. После этого они обратились в веру во Христа, и именно это в народе считают первым чудом Мирона.

Зная о милосердии этого человека, жители острова Крит избрали его епископом, после чего он стал творить самые настоящие чудеса. Так, в то время, когда река тритон вышла из берегов, и возникла угроза наводнения, то Мирон смог одним лишь взмахом руки вернуть ее на свое место.

Нужно отметить также и то, что католики 21 августа отмечают день памяти Жанны Франсуаза Шанталь – французского мистика, которая была ученицей Франциска Сальского и основала женский монашеский орден визитации (посещения) во Франции.

Принято было именно на Мирона, 21 августа, собирать в лесу ежевику. Эта кисло-сладкая и сочная ягода содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Предки об этом знали, а потому, использовали ежевику как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, 21 августа и не только готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники – получалось очень вкусно, и к тому же, такой напиток повышал иммунитет.

Народные приметы на 21 августа

Иней утром появляется – будет богатый урожай в следующем году

Говорят, что на Мирона Ветрогона, 21 августа, опят и брусника в лесу появляются

Каким будет Мирон – такой, по приметам, и будет погода в январе

Часто именно 21 августа случаются достаточно сильные ветры

Плохая погода 21 августа – ненастье продержится до Бабьего лета

Похожие новости

16.08.17 11:3716 августа - Международный день защиты бездомных животных

21.04.17 21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

07.02.17 09:16ФГИ запланировал приватизацию «Николаевоблэнерго» на август 2017

16.01.17 11:38Ледовары всего мира отмечают профессиональный праздник

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Понедельник, 21.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:45"Зоря-Машпроект" не получала подтверждения закупки Индией турбин для фрегатов производства РФ

14:25В Николаеве проведут очередной конкурс идей по реконструкции площади Соборной

14:03В Европе очередной теракт: в Марселе автомобиль протаранил остановку с людьми

13:45«Синий кит» в Украине: киберполиция сделала важное заявление

13:27Автомобиль на большой скорости сбил ребенка и двух взрослых на тротуаре

13:08США не будут выдавать неиммиграционные визы в РФ

12:27Аэропорт Николаев может принять рейсы уже до конца года

12:12Владимир Кличко: "Макгрегор немного напоминает мне Виталия"

12:01В Николаеве принято решение об усилении контроля за бомжами

11:48Жуткое ДТП в Николаевской области: водитель погиб мгновенно

11:34Масштабна лісова пожежа в Миколаївській області: затримано двох підозрюваних в підпалі

11:20Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес

11:03Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков

10:50Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

10:37У Миколаєві за минулий тиждень дівчаток народилося більше

10:23Все николаевские рыбаки в одночасье оказались браконьерами

10:1221 августа – день Мирона Ветрогона

09:50Главная Новости науки и технологий YouTube запускает раздел "срочные новости"

09:37ДТП с президентом Карпат: суд арестовал охранника

09:25Курс евро в Украине вернулся к росту

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.08.17 15:004480

СНБО: враг пытается прорваться у Бахмутской трассы

07.08.17 15:123020

В Новоодеському районі спалахнула вантажівка з соломою

07.08.17 15:202800

В Николаеве проведут переучет бездомных собак

07.08.17 15:353030

Вчера в Николаеве выпало 30 % месячной нормы осадков

Самые читаемые

17.08.17 20:0513620

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

07.08.17 19:256820

Украинка Беломоина выиграла Кубок мира по маунтинбайку

07.08.17 18:236770

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

08.08.17 11:056580

Сегодня День войск связи Украины

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама