Сегодня день памяти мученика Антония Александрийского; Житие мученика Антония Александрийского Му­че­ник Ан­то­ний, уро­же­нец го­ро­да Алек­сан­дрии, был хри­сти­а­нин. За ис­по­ве­да­ние ве­ры его по­ве­си­ли на дре­ве и стро­га­ли те­ло же­ле­зом, а за­тем при­го­во­ри­ли к со­жже­нию. Уже стоя на ко­ст­ре, он с кро­то­стью убеж­дал пред­сто­яв­ших ра­бо­тать не те­лу, но ду­ше, стре­мя­щей­ся к Бо­гу. По­сле то­го, как ко­стер про­го­рел, те­ло свя­то­го оста­лось непо­вре­жден­ным. Вре­мя его кон­чи­ны неиз­вест­но. Именины сегодня празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Петр, Ирина и Мария. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама