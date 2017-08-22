08.08.17 11:056770
Сегодня день памяти мученика Антония Александрийского;
|22.08.17 10:08
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Житие мученика Антония Александрийского
Житие мученика Антония Александрийского
Мученик Антоний, уроженец города Александрии, был христианин. За исповедание веры его повесили на древе и строгали тело железом, а затем приговорили к сожжению. Уже стоя на костре, он с кротостью убеждал предстоявших работать не телу, но душе, стремящейся к Богу. После того, как костер прогорел, тело святого осталось неповрежденным. Время его кончины неизвестно.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Петр, Ирина и Мария.