24 августа - День Независимости Украины

24.08.17 09:24Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 26-ю годовщину независимости.

День Независимости Украина празднует сегодня, 24 августа. Подробнее о празднике, и о торжественных мероприятиях, которые происходят сегодня - в материале РБК-Украина.

День Независимости: парад и вышиванки

Празднования Дня Независимости немыслимы сегодня без военных парадов, которые с 2014 года проходят в главный праздник страны ежегодно. Сегодня, в 10:00 по Крещатику и Майдану независимости прошагают 4,5 тысячи украинских военных, проедет военная техника.

Гостями на мероприятии будут первые лица государства и иностранные гости.

К слову, в этом году, кроме украинских военных, учавствовать в параде ко Дню Независимости будет 231 военнослужащий из 10 стран. Как заявлял министр обороны Украины Степан Полторак, в военном параде на День Независимости в Киеве будут участвовать подразделения из 9 стран-участниц НАТО и еще одного государства, которое стремится к членству в альянсе. "Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День Независимости Украины", - добавил Полторак.

Также на протяжении дня в Киеве будет проходить ряд праздничных мероприятий. В частности, пройдут церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому, Памяти Героев Небесной Сотни на улице Институтской. На Контрактовой площади состоится праздничный концерт по случаю празднования Дня Независимости, на соседней Почтовой площади состоится фестиваль "Крымский дом объединяет сердца" с выступлениями крымскотатарских артистов. На Русановской набережной пройдет "Забег в вышиванках".

Отметим, что сегодня станции столичного метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" перекроют на вход и выход. Указанные станции метрополитена будут закрыты с 8:00 и до конца торжественных мероприятий.

День Независимости: история проведения парадов

Первый в истории современной Украины парад в честь Дня Независимости прошел в Киеве в 1994 году. Его принимали тогдашние начальник Киевского округа Иван Бижан и министр обороны Виталий Радецкий. Во второй раз парад прошел 24 августа 1998 года, - впервые с участием военной техники и праздничным салютом.

Позже парады, с участием техники или без, проходили на Крещатике ежегодно до 2004 года. В 2005 году Виктор Ющенко отменил парады в честь Дня Независимости, и за последующие 9 лет парады в честь 24 августа проходили лишь в 2008 и 2009 году. Проведение военного парада в 20-ю годовщину Независимости тогдашние власти отменили, сославшись на экономию средств.

Впервые с той поры парад ко Дню Независимости Украина провела 24 августа 2014 году, во время активной фазы АТО на Донбассе. Тогда по Крещатику прошли более 1,5 тысяч военнослужащих, среди которых были и участники боев на востоке страны.

Также по центральной улице Киева проехали 49 единиц военной техники, среди которых были и новейшие образцы, которые после парада была отправлена в зону боевых действий.

В 2015 году парад ко Дню Независимости прошел без военной техники, в нем приняли участие 2,3 тысячи военнослужащих. В 2016 году, на 25-летие независимости Украины, по Крещатику прошли более 4 тысяч военных и 200 единиц техники.

Тогда украинские военные впервые продемонстрировали военную форму нового дизайна.

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