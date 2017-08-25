25 августа - Фотя Поветенный

25.08.17 10:47Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа 2017 года (по старому календарю – 12 августа). В этот день православной церковью чтится память мучеников Аникиты и его племянника.

Аникита, дядя Фотия, будучи военным мужем, во всеуслышание обличил императора Диоклетиана в запугивании христиан, коим и сам был, приказом об установлении орудий казни на городской стене. Правитель приказал предать его мукам. Но каждый раз Господь отводил от него смерть: лев, приласкавшийся к нему; палач, уже занесший руку над Аникитой и тут же умерший; кипящее олово, в секунду остывшее.

Видя все это, Фотий попытался объяснить императору, что это дела Всевышнего, а боги Диоклетиана – вымысел и ничто. За это он был приговорен вместе с дядей к еще более изощренным казням, в которых оба остались невредимыми. Разъяренный император велел сжечь их в большой печи. Во время казни многие люди ступили в печь вслед за мучениками.

Традиции и обряды

В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, чердаки. В народе такие места именуют поветями (поветка, поветье). Отсюда и название праздника.

25 августа проводится обряд изгнания в этих местах нечистой силы с помощью верескового веника, которым метут по полу.

Во многих областях в этот день сеют озимые. После чего тоже занимаются уборкой.

В некоторых белорусских районах считается, что следующая неделя неблагоприятна для посева хлеба, потому что из помола получится «червивая» мука с мошками, которых невозможно будет вывести.

На Фотю Поветенного собирают созревшую черемуху.

Приметы

Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим.

Если день выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.

Если кошка моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно.

Если на Фотю Поветенного ясно и тепло – уродится белый гриб.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков

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