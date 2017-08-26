26 августа - День авиации

26.08.17 09:24Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня празднуем День авиации. Какое историю и значение имеет этот праздник, тебе расскажет tochka.net.

26 августа украинцы отмечают День авиации, и это повод всей души поздравить крылатых людей, которые просто не мыслят своей жизни без неба, простора, самолетов и полета.

Ежегодно День авиации имеет разную дату, поскольку отмечается в последнюю субботу августа. Так День авиации в Украине 2017 года приходится на сегодня, 26-е число. В любом случае, это выходной день и у людей есть прекрасная возможность отметить свой праздник в кругу семьи и друзей, дома или на природе.

История праздника

Праздник людей, причастных к авиации в Украине, был установлен в 1993 году указом действующего на тот момент президента Украины Леонида Кравчука "О Дне авиации".

Эта знаменательная дата была учреждена в поддержку инициативы авиаторов украинских Вооруженных Сил, Пограничных войск, Национальной гвардии, а также работников авиационной промышленности и транспорта Украины.

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Суббота, 26.08.2017

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