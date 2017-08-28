28 августа: день в истории

28.08.17 09:36Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

28 августа астроном Уильям Гершель открыл спутник Сатурна Энцелад, а Мартин Лютер Кинг со супеней Мемориала Линкольна произносит знаменитую речь У меня есть мечта

430 - умер Августин Блаженный, философ, влиятельнейший проповедник и политик католической церкви. 1565 - Основан Сан-Агостин (Флорида), первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке. 1609 - Английский мореплаватель Генри Гудзон открыл залив Делавэр. 1645 - умер Гуго (де Гроот) Гроций, голландский юрист, государственный деятель, один из основоположников международного права. 1749 - родился Иоганн Вольфганг Гете, немецкий ученый и писатель (Фауст, Страдания юного Вертера, Поэзия и правда). 1756 - родился Ян Снядецкий, польский астроном, математик, философ. 1789 - Уильям Гершель открывает Энцелад, спутник Сатурна. 1801 - родился Антуан Огюст Курно, французский математик, экономист и философ, предшественник математической школы. 1806 - умер Шарль Кулон, французский физик. 1850 - В Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера Лоэнгрин". Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера. 1854 - Выходит первый номер легендарного журнала Scientific American. 1863 - родился Андре Блондель, французский физик, изобретатель осциллографа. 1883 - В Британской империи запрещено рабство. 1892 - Украинский писатель Иван Франко обвинен австрийскими властями в распространении незаконной литературы. 1904 - В американском городе Ньюпорт автоводитель впервые приговорен к тюремному заключению за превышение скорости. 1925 - родился Аркадий Стругацкий, российский писатель. 1933 - Английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника. По Би-Би-Си были переданы приметы преступника, подозреваемого в убийстве. 1941 - Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь иКазахстан. 1952 - Пол Моррис выполнил первую клиническую трансторакальную кардиостимуляцию у человека при асистолии желудочков. 1956 - В Киеве открыт памятник Ивану Франко. 1961 - В Торонто открыт Хоккейный зал славы. 1963 - Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольна произносит знаменитую речь У меня есть мечта. 1966 - В Аргентине отменено право на забастовку. 1976 - В Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген. 2000 - В Лондоне начался самый крупный уличный праздник Европы - Ноттинг-Хилльский карнавал.

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