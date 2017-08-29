29 августа - Спас Нерукотворный

Праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который известен и как Третий Спас, или Спас Нерукотворный.

Тип изображения Спасителя в виде его лика на глиняной доске или на платке (урбусе) и называется Нерукотворным спасом.

Первым Нерукотворным образом Иисуса Христа принято считать изображение его, проявившееся на полотенце после того, как Христос, умывшись, отер им свое лицо. Этот льняной холст многие годы был величайшим сокровищем города Едессы.

В 944 году он был приобретен у города Константином VII и с большим торжеством перенесен в Константинополь, и, собственно, тогда и началась традиция праздника, сообщает comandir.com. Но после одного из нашествий крестоносцев реликвия была потеряна.

Православные христиане считают, что Нерукотворный образ свидетельствует не только о той истине, что второе лицо Троицы воплощалось в образе человека, но и о том, что иконопочитание также истинно.

В этот день люди на Руси возносили Господу самые горячие молитвы, затем мужчины шли в поля с хлебом-солью, которые вручали им жены. Собирали в поле и необычную телегу: сперва загружали три снопа, на них — мешки с зерном для посева озимых. Тех, кому выпала честь засевать поле, на нем торжественно встречала детвора, поднося гречневую кашу и пирог.

О Спасах народ говаривал: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да хлеб припасают».

Извлекали из печей хлеб нового урожая: «Третий Спас хлеба припас». Обычно этим днем открывались торги холста и полотна.

Иное название Спаса — Ореховый — объяснимо: начинался сбор созревших орехов. А малым детям загадывали такие загадки: «Маленький мужичок — костяная шубка», «Ни окон, ни дверей, посередине — архирей», «Нагни меня, ломи меня. Сломишь — гладко, расколешь — сладко».

Следовало отправляться к колодцам с источниками — почистить их и вволю напиться особо целебной подземной водицы.

Верили, что ласточки отправляются на зимовку в три больших вылета — по одному на каждый Спас. Коли к Нерукотворному Спасу и журавли покидали родные места, то уже к 14 октября, на Покров, следовало ожидать морозов.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ

Международный день действий против ядерных испытаний — утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2009 году. Цель праздника — активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

Именины в этот день празднуют: Александр, Анна.

ЭТОТ ДЕНЬ В МИРЕ

1758 — в Нью-Джерси создана первая индейская резервация.

1793 — в Санто-Доминго отменено рабство.

1883 — в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1929 — немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» завершил первое кругосветное путешествие.

1949 — испытание первой советской атомной бомбы в Семипалатинске (СССР).

1966 — «The Beatles» дали свой последний концерт в Сан-Франциско.

1970 — на экраны вышел фильм Сергея Параджанова «Цвет граната».

1975 — в земном небе появляется сверхновая звезда в созвездии Лебедя.

1982 — немецкие ученые сообщили об открытии 109-го элемента периодической системы Менделеева -мейтнерия.

1997 — в Мичигане из-за неэкономичности закрыта старейшая в США АЭС.

1999 — в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжкам с шестом Сергею Бубке.

2001 — обнаружен человеческий ген долголетия.

2009 — волна многочисленных флешмобов во всем мире памяти Майкла Джексона в его день рождения.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1632 — Джон Локк (умер в 1704), английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания («Опыт о человеческом разумении»).

1935 — Уильям Фридкин, американский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Французский связной», «Изгоняющий дьявола», «Неистовство»).

1939 — Джоэл Шумахер, американский кинорежиссер («Бэтмен навсегда», «Падение»).

1958 — Майкл Джексон (умер в 2009), певец, танцор, композитор.

1971 — Карла Гуджино, американская актриса («Дети шпионов», «Гангстер», «Хранители», «Блудливая Калифорния»).