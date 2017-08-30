30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений

30.08.17 09:31Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Центральную площадь города заполнили сотни листов с цветными фотографиями и именами людей. Над каждым фото крупным шрифтом размещен заголовок: "Пропал без вести", "Жертва исчезновения", "Пропала при насильственных обстоятельствах".

Подобные акции устраивают местные власти и родственники исчезнувших во многих странах мира в день 30 августа. Именно эту дату ООН назвало Международным днем насильственных исчезновений.

Кульминация трагедии массовых пропаж людей пришлась на 70-90-е года прошлого века. В основном действия разворачивались на фоне диктаторских режимов латиноамериканских государств. Десятки тысяч неугодных подвергались официальным арестам, и после более никогда не были замечены среди живых или мертвых. Одновременно происходили запугивания адвокатов и родных, желавших узнать судьбу близкого человека.

События имели место, как во время военных переворотов и конфликтов, так и в относительно спокойное мирное время. Беззаконие диктаторов и властей оставалось ненаказуемым. Но преступные действия государственной верхушки все же были осуждены.

В качестве мер борьбы последовали протесты и нормативные документы, порицающие явления недобровольной пропажи:- декларация ООН 1992 года;- Межамериканская конвенция стран Латинской Америки 1994 года;- резолюция Генеральной ассамблеи ООН 2010 года, где и была озвучена дата предпоследнего летнего дня.

Международное сообщество противостоит бесправным действиям, отмечая, что они не совместимы с цивилизованными социальными нормами. Но, к сожалению, явление насильственных пропаж по-прежнему актуально и в наши дни, специалисты говорят о 53 тысяч случаев за год.

Еще более прискорбным является факт подобных противоправных действий на территории бывших стран СНГ. Пропадают известные личности, журналисты, работники СМИ, представляющие угрозу для высокопоставленных чинов своим правдолюбием и желанием доносить истину. Часто исчезновение неугодных личностей оправдывают государственными или политическими интересами, забывая о правах человека на свободу личности и безопасности. ООН напоминает, что только совместные мероприятия смогут противостоять негативным процессам и привести к успеху.

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Среда, 30.08.2017

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