31 августа - День Блога

31.08.17 10:00Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной паутины.

Ежегодно количество блоггеров увеличивается в геометрической прогрессии. Миллионы авторских страниц, которые читаются и просматриваются еще большей аудиторией, можно абсолютно справедливо назвать альтернативой социальных сетей, пишет ONLINE.UA

Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-бизнеса и политики. Авторские страницы составляют серьезную конкуренцию СМИ. Правда, их новости часто носят скандально-провокационный характер, но именно это и подогревает интерес общественности.

С 2005 года было принято решение отмечать 31 августа День блога (Blog Day). Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова blog – 3108, что как раз соответствует последнему дню августа.

Инициаторы праздника призывают блоггеров из разных стран в этот день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его читатели могут открыть для себя нечто новое.

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