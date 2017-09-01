1 сентября - День знаний

01.09.17 08:00Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

День знаний – праздник, что отмечается во многих странах. В первый день осени в школах начинаются занятия, первоклассники первый раз садятся за парты, нарядные дети идут на праздничную линейку с букетами цветов.

День знаний празднуют и школьники, и студенты, и преподаватели, и родители. Но больше всего в этот день радуются первоклассники и студенты-первокурсники. В их жизни начинается новая, волнующая и запоминающаяся полоса. Первоклашки, наконец-то, знакомятся со своей первой учительницей и слышат первый школьный звонок. А студенты делают первый шаг к освоению специальности и к взрослой жизни.

Празднование 1 сентября уходит своими корнями еще в 4 век нашей эры. Римский император провозгласил в 325 году начинать Новый год именно с этой даты.

В конце 15 века, в 1492 году, по приказу Иоанна III и на Руси стали встречать Новый год именно 1 сентября. В те времена все школы были при церквях, следовательно, и новый учебный год стал начинаться с 1 сентября.

Традиции 1 сентября

￼Первого сентября, по давно заведенным традициям, школьники дарят своим любимым учителям цветы, а первые лица местной администрации посещают учебные заведения и поздравляют всех с началом учебного года.

По традиции 1 сентября во всех школах начинается с праздничной линейки, на которой первоклашек торжественно поздравляют с началом школьной жизни. После этого во всех классах проходит урок Мира.

В высших учебных заведениях линейка проходит менее торжественно, и сразу после нее начинаются занятия, но праздничное настроение остается у всех студентов и преподавателей.

День Знаний в мире

Несмотря на то, что 1 сентября является международным праздником, далеко ￼не во всех странах дети идут в школу именно в этот день.

В Японии, например, начало учебного года приходится на апрель месяц, а заканчивается учеба в марте.

В Америке вообще не существует конкретной даты начала учебы. В США этот день определяет каждый округ по своему усмотрению. В разных образовательных округах дети идут в школу по-разному – одни в июле, другие в ￼августе, а третьи — в сентябре.

В Австралии начало учебы вообще приходится на зимний месяц февраль.

А в Германии дети идут в школу в середине октября, когда полностью спадает летняя жара.

Зато в Украине, России, Белоруссии, Чехии, Молдове, Армении, Туркменистане, Казахстане и странах Прибалтики 1 сентября официально считается днем начала учебного года и днем Знаний.

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