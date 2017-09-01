18.08.17 17:203990
Скончался актер из сериала Коломбо
|01.09.17 15:23
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Ему был 91 год.
Ему был 91 год.
В Лос-Анджелесе скончался американский актер Ричард Андерсон. Об этом в четверг, 31 августа, сообщило издание Associated Press.
Артисту был 91 год.
Андерсон исполнял роли в детективных сериалах, таких как Коломбо, Она написала убийство, Отдел 5-O, Великий сыщик, ФБР и другие.
Актер также играл в научно-фантастических сериалах – Человек на шесть миллионов долларов и Бионическая женщина.
Сыграл Андерсон и несколько ролей в кино. Например, в лентах Жемчужина, Запретная планета, Долгое жаркое лето и других.