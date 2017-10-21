21 октября - День работников целлюлозно-бумажной промышленности День работников целлюлозно-бумажной отмечается с 2008 года. Был установлен указом президента Виктора Ющенко в поддержку инициативы работников целлюлозно-бумажной промышленности. В этот день первые лица государства поздравляют работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины, а наиболее отличившихся работников лесного хозяйства удостаивают государственных наград и почетных званий, сообщает ЛІГА.net Крупнейшие целлюлозно-бумажные комбинаты Украины: ОАО Малинская бумажная фабрика, ОOО Мрії збуваються, ОАО Понинковский картонно-бумажный комбинат, ОOО Тетрада, ОOО Бриск, ОOО Издательство "Подолье", ОOО Школярик, ОАО Днепропетровская бумажная фабрика, ОOО "Донецк - Вторма", ОАО Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО Измаильский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО Киевский картонно-бумажный комбинат, ОАО "Корюкивская фабрика технических бумаг, ОАО Львовкартонопласт. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама