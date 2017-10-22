22 октября - Международный день заикающихся людей

22.10.17 09:57Сколько просмотров этой статьи320Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне», пишет city.kharkov.ua

Согласно Международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение.

Логопедическая литература трактует термин «заикание» так: «нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата». Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания.

Особенности психики заикающихся, как:

робость и смущение в присутствии людей;

чрезмерная впечатлительность;

яркость фантазий, усиливающая заикание;

относительная слабость воли;

разнообразные психологические уловки для устранения или снижения заикания;

боязнь говорить в присутствии определённых людей или в обществе.

Организация Международного дня заикающихся людей — это только один из масштабных проектов ISA. В этот День, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни.

В числе других проектов ISA, проводимых с этой же целью, — выпуск информационного бюллетеня два раза в год, ведение специального web-сайта, поиск средств для стипендий заикающихся людей.

Кстати, многим людям такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Среди них — кинорежиссёры, актёры, барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие представители публичных профессий.

Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

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