Тыквенный латте, парад нечисти: как празднуют Хэллоуин в США и в Украине

Уже пора искать маскарадный костюм, выбирать тыкву и запасаться сладостями.

Близится 31 октября – Хэллоуин. Уже пора искать маскарадный костюм, выбирать тыкву и запасаться сладостями. Или так делают в Америке? А что тогда делать нам, если Хэллоуин также празднуют в Украине? Мы попробовали немного узнать, как празднуют Канун Всех Святых в Америке и у нас, пишет Сегодня.

Как отмечают в США В США Хэллоуин завезли иммигранты. Кроме того, он не считается официальным праздником, это не выходной день и не короткий рабочий. Однако, американцы от млада до велика, с нетерпением ждут костюмированного действия на этот праздник: украшают офисы и школы, страивают детские ярмарки. Все ждут шествий по городу, карнавалов, веселых игр и выпрашивания конфет.

Тыквенный латте и тыквенный базар

В США готовиться к Хэллоуину начинают еще чуть ли не с сентября. В кофейнях появляются тыквенные коктейли, тыквенные латте, а также тыквенные пироги. Не то, чтобы такого напитка тут нет, но до Хэллоуина нужно хорошенько поискать такие кофейни. В витринах уже можно увидеть манекенов в оранжевом, а города "наряжают" оранжевой иллюминацией. Игорь Давиденко, который сейчас в НьюЙорке рассказал нам, что город уже преображается. На входах магазинов лежат тыквы, разные украшения внутри.

"А тыквенный латте практически везде. Даже появился в МакДоналдсе! Интересно посмотреть на город в день празднования", – сказал Игорь.

Чуть позже появляются так называемые "тыквенные базары". Там можно купить тыкву любых размеров, нужной формы, а также подобрать согласно вашему бюджету. Да и зачем она нужна – в качестве подарка, себе (чтобы сделать фонаря-Джека) или для праздничного пирога. В маркетах также вывозят тыквы и множество свечек. Тыквы выставляют на подоконниках, на заборах, во дворе, на столах – как символ фонаря и отпугивания нечисти.

Костюмы и атрибуты Магазины маскарадных костюмов изрядно обогащаются на Хэллоуин. От традиционных костюмов всякой нечисти до гигантских фруктов и овощей, предметов интерьера, мороженного, стаканов с пепси, героев с фильмов и мультфильмов. В общем – всего, что может выделить вас из толпы. Есть костюмы даже для домашних питомцев. Однако, есть и такие, которые сами себе делают костюмы. Придумывают образ, делают макияж, шьют одежду, добавляют атрибуты. Это целый ритуал, а в некоторых семьях – даже традиция. Парад нечисти и вечеринки

Ну, может раньше это и был парад нечисти, то сейчас это просто костюмированный парад на хэллоуинскую тематику. Это шествие с песнями и танцами, все, кто участвует в параде фотографируется, знакомится и веселится. Уже после парада все идут на вечеринки. Тут уже кому что нравится: бары, рестораны, ночные клубы, домашние посиделки-гадания. "Конфеты или смерть"

Для детей на Хэллоуин есть отдельное занятие – собирать сладости. Также для своих чад родители тщательно выбирают костюмы и делают грим, вручают корзинки и отправляют на поиски сладостей. Это что-то похоже на наши колядки.

Как отмечают в Украине В Украине Хэллоуин начали отмечать относительно недавно. Однако, размах уже заметен: украшение офисов (иногда даже соревнования, кто лучше украсит), школ, магазинов, торговых центров, тыквы-фонари в помещения. В меню кафе появляются тыквенные пироги. А многие заведения устраивают ночи кино с фильмами ужасов или анимационными мультфильмами в таком же стиле.

31 октября проводится множество маскарадных вечеринок. А на Закарпатье Хэллоуин стал официальным выходным! Но пока что парада нечисти, как в Нью-Йорке у нас не устраивают, а детвора не ходит от дома к дому с требованиями "конфеты или смерть".

Но, атмосфера Хэллоувина все же чувствуется. Например, в Киеве устраивают тематические дискотеки, забеги нечисти и даже мастер-классы по вырезанию тыкв! Кроме того, студенты такой повод сделать костюм и макияж пострашнее тоже не упустят. Девушки на Хэллоувин не упускают возможности погадать на суженного, на будущее, на богатство. Хэллоуин бал-маскарад для тех, кто готов к новым знакомствам, веселью.