24 октября -День Организации Объединенных Наций

24.10.17 08:47Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции № 168 провозгласила 24 октября, годовщину принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций (United Nations Day) с целью ознакомить мировое сообщество с целями и достижениями ООН, а также с целью получить поддержку своей деятельности.

Одним из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

6 декабря 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла следующую резолюцию (№ 2782), в которой подчеркивалось, что День Организации Объединенных Наций должен стать международным праздником, и было рекомендовано, чтобы День отмечался как государственный выходной всеми государствами — членами ООН.

В настоящее время в ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений - международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО и другие).

День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организации Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.

По словам Генерального секретаря, в любом уголке мира Организация Объединенных Наций является «живым воплощением надежды»:

«Организация Объединенных Наций живет в сердце и сознании каждого гражданина как организация, способная положить конец насилию и укоренить терпимость, содействовать развитию и обеспечить равенство, защитить права человека и уменьшить масштабы нищеты. Работая в полную силу, Организация Объединенных Наций может способствовать осуществлению этих высоких чаяний человечества».

Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, дискуссионные «круглые столы», выставки. Традиционно в День Организации Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи проводится международный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия, на которых члены Организации Объединенных Наций с помощью электронных средств коммуникации связываются с разными городами мира и проводят телемосты.

По инициативе ООН, 24 октября также проводится Всемирный день информации о развитии, пишет Calend.ru.

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