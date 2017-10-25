25 октября отмечают День маркетолога

25.10.17 12:12Сколько просмотров этой статьи200Сколько комментариев этой статьи0

Престижная и достойная того, чтобы гордиться ей, профессия. Удел тех, без кого в наше время не может работать ни одна серьезная компания. Конечно же, речь идет о маркетологах.

По странному стечению обстоятельств, из множества отмечаемых офисными работниками профессиональных праздников, именно день маркетолога в нашей стране почему-то остался обделенным вниманием. Официального праздника у маркетологов Украины нет, но неофициальный отмечают 25 октября, передает Work.ua.

В этот день в 1975 году маркетинг официально появился в СССР. 25 октября было создано «управление по маркетингу и рекламе» в Министерстве Внешней Торговли СССР, которое занималось продвижением отечественной продукции на зарубежных рынках.

Конечно же, в те времена профессия была редкостью. Но и теперь, когда маркетолог есть в любой уважающей себя компании, его профессиональный праздник по-прежнему не имеет официальной даты.

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