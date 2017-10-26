Праздники 26 октября 2017 года

В последние дни октября всегда устраиваются различные мероприятия. Многие страны празднуют важные события, которые почитаются со времен своих предков. На сегодняшний день, сохранилось много культурных традиций. Поэтому, чтобы не забывать свое прошлое следует проводить определенные мероприятия. Теперь можно поближе ознакомиться с праздниками и событиями.

Иверская икона Божией Матери

Многие православные в этот день чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Этот праздник также отмечают и двадцать пятого февраля. Иверскую икону по-другому также называют Вратарницей или Привратницей. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал данной иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Иверская икона прославлена своими чудесами.

День святого Дмитрия

Каждый год 26 октября все православные греки отмечают День Святого Дмитрия. Этот день также почитается в Румынии и в Болгарии. Дмитрий Солунский являлся сыном римского проконсула в Салониках, который в свою очередь занимал военный пост. Местный военачальник, обязан был защищать свой город от набегов варваров. Родители Дмитрий были тайными христианами. За то, что Дмитрий вел христианскую деятельность его убили. Тело отдали на растерзание зверям. Мощи Дмитрия стали святыней. Русская православная церковь отмечает это событие восьмого ноября.

Праздник граната в Азербайджане

Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики признал 26 октября праздничным днем. В этот день в традиционном центре проходит гранатоводчество. История связанная с гранатами продолжается с 2006 года. Период праздника продолжается с 26 октября по 7 ноября. Многие люди приезжают в район специально для того, чтобы принять участие в праздничном мероприятии. Представитель дипломатического корпуса также принимают участие. Город заранее готовится к празднику. Главной праздничной площадкой является гранатовая ярмарка. Она открывается в центральной части города.

Именины 26 октября

Трофим, Иннокентий, Вениамин, Никита, Николай, Карп, Фаддей

Знаменательные события 26 октября в истории

1824 год – В Москве официально открылся Малый театр

1863 год – В Лондоне учреждена футбольная Ассоциация – первый в мире узкоспециальный футбольный союз

1920 год – СНК-ом издано постановление о продаже за границу русских художественных ценностей

1927 год – Еврей-анархист Шварцбард был оправдан Парижским судом, который застрелил Петлюру

1932 год – Между высшими руководителями страны и писателями произошла встреча дома у Максима Горького

1955 год – На территории Южного Вьетнама создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон Родились в этот день Василий Верещагин

1842 год – русский живописец и литератор Доменико Скорлатти

1685 год – итальянский композитор и клавесинист Наполеон Хилл

1883 год – американский философ, писатель и психолог успеха Дмитрий Сычев

1983 год – российский футболист, заслуженный мастер спорта России Владимир Железников

1925 год – советский детский писатель, кинодраматург, Заслуженный деятель искусств России Игорь Масленников

1931 год – советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист РСФСР Дмитрий Карбышев

1880 год – советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск Андрей Белый 1880 год – росский писатель, поэт и критик Франсуа Миттеран

1916 год – французский политический деятель, Двадцать первый президент Франции.