27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия

27.10.17 08:55Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

Сохранить аудиовизуальное наследие мира — значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить её передачу будущим поколениям. Мы должны знать прошлое, чтобы формировать наше общее будущее на основе диалога и взаимопонимания.

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днём аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

В резолюции подчеркивается, что для сохранения аудиовизуального наследия требуются особые усилия, поскольку носители информации весьма уязвимы и недолговечны. И каждый год День посвящён определённой теме в рамках данной проблемы.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, аудиовизуальные материалы «следует рассматривать как зеркало человеческого творчества и живую ткань наших культур», пишет Calend.ru.

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