Какой сегодня праздник в Украине

Список праздников Украины на 28 октября 2017 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.

28 октября в отмечается 4 праздника, в том числе 2 международных и 1 профессиональный.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Те события, итогом которых стал день освобождения Украины от фашистских захватчиков, помнят все жители бывшего СССР. Многие битвы, проходившие на территории государства, имели важнейшее значение для положительного исхода великого сражения. Роль украинцев в общем деле по освобождению населения Европы от нацизма является неоспоримой. Несмотря на то, что страна в то время не была независимой, а находилась в составе Советского Союза, ее вклад признало мировое сообщество, и она стала участницей ООН. Именно ветеранам, а также павшим воинам на полях сражений, посвящен этот праздник.

До 9 миллионов жителей страны погибло в результате данной войны, тысячи городов и сел сожжены или превращены в руины. Этот день должен остаться в светлой памяти украинского народа, а о жертвенности и подвигах ветеранов обязаны услышать потомки.

Когда отмечается

20 октября 2009 года Указом Президента Украины № 836/2009 «О Дне освобождения Украины от фашистских захватчиков» была определена ежегодная дата празднования события – 28 октября. Указ ратифицировал В. Ющенко. В 2017 году торжества проходят 9-й раз.

Кто празднует

День освобождения Украины от фашистских захватчиков 2017 празднуют все жители страны, а в особенности ветераны ВОВ, узники концлагерей, тюрем, каторг и многие другие, кто приближал эту дату ценой своей жизни. К ним присоединяются их родственники и близкие люди.

История праздника

15 октября 2009 года С. Тигипко (в то время министр экономики Украины) выразил идею о необходимости празднования этого события. Спустя 5 дней указ был подписан третьим президентом страны В. Ющенко.

Обращаясь к страницам истории, можно увидеть поэтапное избавление Украины от гитлеровского вермахта. В декабре 1942 года были освобождены первые населенные пункты – восточный район Донбасса, в августе 1943 г. – Харьков. Затем последовало тяжелейшее сражение за Днепр, в результате которого фашисты были изгнаны из Киева. 9 сентября 1944 года началась Карпатская операция, которая завершила этот этап войны. Спустя полтора месяца, 27 октября, был освобожден Ужгород, что открыло путь к западной границе Украины.

Интересные факты

Украинским институтом национальной памяти в 2014 году было предложено заменить словосочетание в названии праздника на «изгнание нацистских оккупантов из Украины». По их мнению, в октябре 1944 года страна не стала свободным государством, а следовательно, термин «освобождение» является некорректным с точки зрения истории. Украина стала независимой только после распада СССР, в 1991 году.

Международный день анимации

Анимация прошлого столетия значительно отличается от современной. Сегодня авторы мультфильмов и кинорежиссеры включают мультипликационные элементы в киноленты, а также создают самостоятельные мультипликационные бестселлеры, и все это производится благодаря компьютерным технологиям и буйной фантазии. Именно людям, которые творят живые картинки и заставляют переживать события вместе с героями, посвящен этот всемирный праздник.

Когда отмечают Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября. Это событие было учреждено в 2002 г. по ходатайству французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА).В России к празднованию присоединились в 2007 году, посвятив премьеру этого дня памяти А. Татарского, режиссера-аниматора и автора мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и многих других.

Кто празднует

Международный день анимации в 2017 году по традиции отмечают все, кто имеет отношение к анимационному кино: авторы, режиссеры, сценаристы, художники и многие другие, включая главных зрителей – детей. Мероприятия начинаются за 2-3 дня до праздника.

История праздника

28 октября 1892 года французский художник и изобретатель Э. Рейно продемонстрировал первый в мире «оптический театр». Благодаря изобретенному им праксиноскопу зрителю были представлены первые движущиеся картинки. Эта дата стала отправной точкой отсчета в рождении анимационного кино и была выбрана в качестве празднования международного события.

А. Ширяев стал первым мультипликатором. В 1906 году он создал первый кукольный мультфильм, где на фоне неподвижных декораций танцевали 12 фигурок.

Периодом рождения советской мультипликации считаются 1924-1925 гг. В июне 1936 года была создана киностудия «Союзмультфильм», подарившая миллионам детей и взрослых самые яркие впечатления от просмотров.

Интересные факты

В феврале 2013 года был создан самый маленький анимационный фильм: 242 кадра размером 45х25 нанометров. Его создатели - сотрудники IBM Research Laboratories.

Во время озвучивания мультфильма «Винни Пух» речь артиста Е. Леонова была ускорена. Это решение приняли для создания эффекта комичности речи. Именно поэтому его персонаж (Винни Пух) говорит таким странным голосом.

Сюжетом мультфильма «Возвращение блудного попугая» многие детские психологи пользуются как методом разрешения конфликтных ситуаций.

Первыми аниме-мультфильмами, которые были показаны в СССР в 1969 году, являются «Кот в сапогах» и «Летучий корабль».

Премьерные показы мультфильмов тоже меряются кассовыми сборами. Так, мультик «Побег с планеты Земля» собрал более 20 млн. долларов, обогнав «Планету 51», которая собрала 12 млн. долларов, в то время как «Тайна красной планеты» не набрала и 7 миллионов.

День Бабушек и Дедушек

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30 странах мира. Он не имеет утвержденной единой международной даты празднования. В Польше его разделили на две части: 21 января справляют День бабушек, а 22 января – День дедушек. В Италии празднования проходят в первое воскресенье октября. В Турции его объявили международным и проводят 8 февраля, перед Днем Святого Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта отмечается только День бабушек.

Роль бабушек и дедушек неоценима в жизни молодой семьи и воспитании внуков. Когда родители посвящают себя работе, на помощь им приходит старшее поколение. Бабушкам и дедушкам посвящен праздник.

Ефимий Осенний

Народный праздник Ефимий Осенний отмечается 28 октября 2017 года (15 октября по старому стилю). В церковном календаре – это дата памяти святого Евфимия Солунского (имя при рождении – Никита).

Он появился на свет в IX веке в Палестине в простой христианской семье. Исполняя волю родителей, очень рано женился. Когда ему исполнилось 18 лет, он решил принять постриг и, оставив жену и дочь, явился в монастырь на гору Олимп. Там был наречен Евфимием и отправлен в монастырь Писидион.

В 858 году Евфимий дал обет монаха и стал уединенно жить с отшельником Иосифом на горе Афон. В 863 г. он совершил подвиг столпничества. После смерти Иосифа вернулся в Салоники, восстановил разрушенный монастырь святого Андрея и создал монашескую общину. Позже основал женский монастырь, в который ушла часть его родственниц, следующих его проповеди.

В 889 году он направился в Палестину, где и умер.

Традиции и обряды

Согласно народному поверью, в этот день начинает проявляться нечистая сила, которая старается помешать женщинам во время домашней работы: бьет посуду, переплетает нитки в станках, портит пищу, пугает домочадцев и так далее. Особенно проказничают кикиморы. Считается, что в этот момент ее необходимо перекрестить и прочитать молитву святому Евфимию. Однако совсем кикимору можно выгнать из дома только с приходом весны, совершив определенный обряд.

В то время как женщины работали со льном, мужчины начинали готовить улья к зимовке.

Приметы

Если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги будут красноватого цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Если в этот день небо голубого цвета, то жди теплую погоду.

Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.