История николаевского троллейбусного движения

В сети появился видеоролик с фотографиями об истории развития николаевского троллейбусного движения, которому в воскресенье, 29 октября, исполняется 50 лет.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал николаевец Павел Гареев.

Ролик сделан в формате слайд-шоу, в котором собраны как фотографии еще самых первых троллейбусов, так и новые. Также на них изображены рабочие будни обычных механиков, водителей и кондукторов.

Стоит отметить, что первый троллейбус появился в Николаеве еще 29 октября 1967 года, а его маршрут соединил старый железнодорожный вокзал и кольцо возле старого городского кладбища. Машины тогда в город поставляли из столицы и назывались они «Киев-4», а к концу 80-х годов по улицам Николаева курсировало 95 «рогатых».