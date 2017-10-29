История николаевского троллейбусного движения

29.10.17 08:25Сколько просмотров этой статьи157Сколько комментариев этой статьи0

В сети появился видеоролик с фотографиями об истории развития николаевского троллейбусного движения, которому в воскресенье, 29 октября, исполняется 50 лет.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал николаевец Павел Гареев.

Ролик сделан в формате слайд-шоу, в котором собраны как фотографии еще самых первых троллейбусов, так и новые. Также на них изображены рабочие будни обычных механиков, водителей и кондукторов.

Стоит отметить, что первый троллейбус появился в Николаеве еще 29 октября 1967 года, а его маршрут соединил старый железнодорожный вокзал и кольцо возле старого городского кладбища. Машины тогда в город поставляли из столицы и назывались они «Киев-4», а к концу 80-х годов по улицам Николаева курсировало 95 «рогатых».

Похожие новости

21.10.17 18:41В Николаеве откроется постоянная экспозиция «Дегенераты в управлении городом»

04.10.17 13:05Николаевский краеведческий музей приглашает на экскурсию-путешествие «Властелин Запорожье»

30.03.17 11:58У Миколаєві з'явиться алея сакур

22.07.14 09:36Базарный смотритель

25.04.12 12:30История Николаева – через судьбу человека

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама