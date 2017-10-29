18.10.17 08:083060
Умер известный одессит
|29.10.17 17:48
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Сегодня, утром 29 октября ушел из жизни Игорь Равицкий - украинский режиссер, художественный руководитель Одесского украинского музыкально-драматического тетару им. В. Василько, Народный артист Украины.
Сегодня, утром 29 октября ушел из жизни Игорь Равицкий - украинский режиссер, художественный руководитель Одесского украинского музыкально-драматического тетару им. В. Василько, Народный артист Украины.
4 ноября Игорю Николаевичу исполнилось бы 71 год. К сожалению, болезнь победила жизнь.