Умер известный одессит Сегодня, утром 29 октября ушел из жизни Игорь Равицкий - украинский режиссер, художественный руководитель Одесского украинского музыкально-драматического тетару им. В. Василько, Народный артист Украины. 4 ноября Игорю Николаевичу исполнилось бы 71 год. К сожалению, болезнь победила жизнь. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама