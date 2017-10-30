Осия Колесник: традиции, обряды и приметы

Народный праздник Осия Колесник отмечается 30 октября 2017 года (дата по старому стилю – 17 октября). В этот день верующие православной церкви чтут память ветхозаветного святого пророка Осии, входящего в число 12-ти малых пророков.

Он жил и проповедовал в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во времена правления Иеровоама II. В те года среди евреев было распространено идолопоклонничество, с которым Осия и боролся, наставляя их на путь праведный и христианское служение.

Ведя проповеди и обращая многих евреев в христианскую веру, он не смог наладить мир в своей семье. Его жена была распутна. В один из дней она решила оставить мужа и покинула дом. Это еще больше побудило Осию к донесению до евреев необходимости обращения в истинную веру и покаяния.

За много сотен лет до пришествия на землю Спасителя Осия предсказал о появлении Господа Бога, о его смерти и воскрешении. Также он пророчил и гибель священства Аароново, и всего Израильского царства.

Традиции и обряды

В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.

Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения (помимо применения трав) промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.

Приметы

Если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.

Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.

Накануне этого народного праздника крестьяне прислушивались к скрипу колес, когда телега заезжала в ворота. Если он отсутствовал, значит, урожай в следующем году будет богатым. Соответственно, чем больше скрип, тем меньше урожай.

По этому звуку также судили о количестве заработанных денег. Если громче скрипит левое колесо, то большую часть придется отдать, а если правое, то поступление денег превысит ожидания.