В преддверии Дня всех святых: светильник Джека или праздник мертвых

Хеллоуин (от англ. Halloween) отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Важный атрибут праздника – светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).

Неотъемлемая часть Хеллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Они насыщены черным и красным цветами, выполнены в виде мантий – балахонов с капюшоном. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм. Принято также наряжаться под киногероев или известных личностей и просить угощения.

Дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости.

На Хеллоуин распространены гадания. Девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга. Женщины поднимаются спиной вперед по лестнице, проводят свечей у зеркала, стараясь увидеть черты лица суженого.

В этот праздник готовятся блюда с основным ингредиентом – яблоком: карамель, сироп, ириски, конфеты в виде кукурузы. Выпекается хлеб бармбрэк – ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом. В тесто добавляется горох, щепка, монеты, кольцо и ткань. По попавшемуся предмету предсказывают будущее. Горох говорит о том, что не стоит ждать скорой свадьбы, щепка – к неприятностям в семье, монета – к достатку, кольцо – к скорой свадьбе, ткань – к безденежью.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Событие восходит к традициям древних кельтов (племена, которые жили в Европе в XV веке до н.э.). Они включали в себя праздник Самайн (Samhain – от ирл. «конец лета»), воплощавший завершение сбора урожая и начало нового сельскохозяйственного периода. Торжества проходили в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он стал прототипом современного действа, по сведениям многих этнографических исследований. Существует версия, по которой прообразом выступал римский Паренталий – религиозное мероприятие, почитающее усопших.

Появление католицизма, установившего День всех святых, и сочетание древних обычаев стали формировать Хеллоуин. В представлениях жителей происходило взаимное проникновение взглядов на окружающий мир с позиции христианства и идолопоклонничества. Не все люди оказывались верными новому для них Учению и продолжали исповедовать убеждения предков.

Ассоциации с язычеством появились после трудов монахов, датируемых X столетием. В них описывались обряды, связанные с нечистой силой и мертвыми. Средние века добавили к традициям надевание масок детьми и выпрашивание сладостей у жителей домов.

Один из главных атрибутов праздника – светильник Джека – появился между XIX и XX веками. Эмиграция жителей Британии и Европы в США привела к распространению праздника на этой территории.

Вскоре Хеллоуин стал появляться в художественных произведениях. Ему начали посвящаться эпизоды в фильмах, литературе, драматургии, способствуя известности и популяризации во многих странах мира.