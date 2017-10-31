В преддверии Дня всех святых: светильник Джека или праздник мертвых

31.10.17 09:44Сколько просмотров этой статьи109Сколько комментариев этой статьи0

Хеллоуин (от англ. Halloween) отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Важный атрибут праздника – светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).

Неотъемлемая часть Хеллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Они насыщены черным и красным цветами, выполнены в виде мантий – балахонов с капюшоном. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм. Принято также наряжаться под киногероев или известных личностей и просить угощения.

Дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости.

На Хеллоуин распространены гадания. Девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга. Женщины поднимаются спиной вперед по лестнице, проводят свечей у зеркала, стараясь увидеть черты лица суженого.

В этот праздник готовятся блюда с основным ингредиентом – яблоком: карамель, сироп, ириски, конфеты в виде кукурузы. Выпекается хлеб бармбрэк – ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом. В тесто добавляется горох, щепка, монеты, кольцо и ткань. По попавшемуся предмету предсказывают будущее. Горох говорит о том, что не стоит ждать скорой свадьбы, щепка – к неприятностям в семье, монета – к достатку, кольцо – к скорой свадьбе, ткань – к безденежью.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Событие восходит к традициям древних кельтов (племена, которые жили в Европе в XV веке до н.э.). Они включали в себя праздник Самайн (Samhain – от ирл. «конец лета»), воплощавший завершение сбора урожая и начало нового сельскохозяйственного периода. Торжества проходили в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он стал прототипом современного действа, по сведениям многих этнографических исследований. Существует версия, по которой прообразом выступал римский Паренталий – религиозное мероприятие, почитающее усопших.

Появление католицизма, установившего День всех святых, и сочетание древних обычаев стали формировать Хеллоуин. В представлениях жителей происходило взаимное проникновение взглядов на окружающий мир с позиции христианства и идолопоклонничества. Не все люди оказывались верными новому для них Учению и продолжали исповедовать убеждения предков.

Ассоциации с язычеством появились после трудов монахов, датируемых X столетием. В них описывались обряды, связанные с нечистой силой и мертвыми. Средние века добавили к традициям надевание масок детьми и выпрашивание сладостей у жителей домов.

Один из главных атрибутов праздника – светильник Джека – появился между XIX и XX веками. Эмиграция жителей Британии и Европы в США привела к распространению праздника на этой территории.

Вскоре Хеллоуин стал появляться в художественных произведениях. Ему начали посвящаться эпизоды в фильмах, литературе, драматургии, способствуя известности и популяризации во многих странах мира.

Похожие новости

06.08.17 09:58Сегодня День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

30.06.17 10:19Праздник Ивана Купала в 2017 году: какого числа, традиции и обряды

26.06.17 13:0326 июня: какой сегодня праздник

29.04.17 10:4729 апреля: какой сегодня праздник

28.04.17 12:4828 апреля: какой сегодня праздник

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама