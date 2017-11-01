Что празднуют в мире 1 ноября? Праздник — день праздный, то есть свободный от какого-либо занятия. Несколько удивительно, что само слово «праздный» на древнерусском имело также и другие значения — порожний, бесполезный, обычный. В переводе на английский язык праздник означает — святой день. Так вот этот бездельный день и радует всех праздной пустотой в голове и легкостью на душе. 1 ноября — это третий, самый праздный день во всем мире по количеству празднующих его (после праздника Рождества Христова и Нового Года). Но в этот день жители планеты Земля отмечают не один праздник, а несколько. Праздник, затрагивающий большее количество людей 1 ноября, называется — День Всех Святых. С VII века все католики в этот день поминают тех святых, у которых нет своего собственного праздника. Самый древний праздник, отмечающийся уже более 3 тысяч лет (по данным ученых) — День мертвых. Несмотря на свое название, день этот радостный и веселый: по поверьям, души усопших на несколько дней возвращаются на землю нашу обетованную. С 30−31 октября в Мексике и некоторых штатах США — начинается костюмированный фестиваль. 3 дня звонят в колокольчик, созывая души умерших, пекут «Булочки мертвецов», совершают ритуалы. 1 ноября в Мексике называют — Анхелитос (ангелочки): на Землю возвращаются души детей из особого места, где стоит чудесное дерево, с веток которого капает молоко. Считается, что именно День мертвых лежит в основе Дня Всех Святых и Хеллоуина. День богини Кейллиг и бога Луга — праздник кельтских народов, он некоторым образом перекликается с Днем мертвых. Богиня Кейллиг по преданиям, старая, уродливая и лукавая владычица смерти, определяла погоду и отвечала за смену времен года. Бог Луг — проводник мертвых. С 1954 года 1 ноября в Алжире празднуется день начала Национально-Демократической революции. Революция завершилась победой над французским колониальным господством и провозглашением Алжира Алжирской Республикой. Также с 1954 года 1 ноября в Японии отмечают День создания Сил Самообороны — военного потенциала. Антигуа и Барбуда — государство в Вест-Индии, три райских островка (Антигуа, Барбуда и Редондо), открытые Колумбом, с населением всего лишь в 70 тыс. человек — тоже имеют свой праздник 1 ноября. В 1981 году они объявили В 1994 году 1 ноября начали праздновать свой день веганы, приверженцы веганизма. Международный День Вегана — праздник вегетарианцев. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама