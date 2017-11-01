Что празднуют в мире 1 ноября?

01.11.17 11:40Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Праздник — день праздный, то есть свободный от какого-либо занятия. Несколько удивительно, что само слово «праздный» на древнерусском имело также и другие значения — порожний, бесполезный, обычный. В переводе на английский язык праздник означает — святой день. Так вот этот бездельный день и радует всех праздной пустотой в голове и легкостью на душе.

1 ноября — это третий, самый праздный день во всем мире по количеству празднующих его (после праздника Рождества Христова и Нового Года). Но в этот день жители планеты Земля отмечают не один праздник, а несколько.

  1. Праздник, затрагивающий большее количество людей 1 ноября, называется — День Всех Святых. С VII века все католики в этот день поминают тех святых, у которых нет своего собственного праздника.

  2. Самый древний праздник, отмечающийся уже более 3 тысяч лет (по данным ученых) — День мертвых. Несмотря на свое название, день этот радостный и веселый: по поверьям, души усопших на несколько дней возвращаются на землю нашу обетованную. С 30−31 октября в Мексике и некоторых штатах США — начинается костюмированный фестиваль. 3 дня звонят в колокольчик, созывая души умерших, пекут «Булочки мертвецов», совершают ритуалы. 1 ноября в Мексике называют — Анхелитос (ангелочки): на Землю возвращаются души детей из особого места, где стоит чудесное дерево, с веток которого капает молоко. Считается, что именно День мертвых лежит в основе Дня Всех Святых и Хеллоуина.

  3. День богини Кейллиг и бога Луга — праздник кельтских народов, он некоторым образом перекликается с Днем мертвых. Богиня Кейллиг по преданиям, старая, уродливая и лукавая владычица смерти, определяла погоду и отвечала за смену времен года. Бог Луг — проводник мертвых.

  4. С 1954 года 1 ноября в Алжире празднуется день начала Национально-Демократической революции. Революция завершилась победой над французским колониальным господством и провозглашением Алжира Алжирской Республикой.

  5. Также с 1954 года 1 ноября в Японии отмечают День создания Сил Самообороны — военного потенциала.

  6. Антигуа и Барбуда — государство в Вест-Индии, три райских островка (Антигуа, Барбуда и Редондо), открытые Колумбом, с населением всего лишь в 70 тыс. человек — тоже имеют свой праздник 1 ноября. В 1981 году они объявили

  7. В 1994 году 1 ноября начали праздновать свой день веганы, приверженцы веганизма. Международный День Вегана — праздник вегетарианцев.

Похожие новости

26.07.17 09:4026 июля: день в истории

20.06.17 10:42Какой сегодня праздник: 20 июня - Всемирный день беженцев

09.06.17 10:00Сегодня Международный день друзей

01.06.17 21:32Владислав Чайка: "Детство - пора сказок и чудес"

28.04.17 12:4828 апреля: какой сегодня праздник

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.11.2017

Закругление верхнее-левое

14:16В Запорожье маршрутку прошило отбойником

13:35В Николаевской мэрии намерены перейти на электронные документы

13:00Что приготовил последний месяц осени?

12:43Умер ректор НУК имени адмирала Макарова Сергей Рыжков

12:25Украина присоединилась к новому Шелковому пути

12:07Для сына Авакова просят пять миллионов залога

11:40Что празднуют в мире 1 ноября?

11:25Стало известно, когда украинцам выплатят монетизированные субсидии

11:16Николаевцы, очень нужна ваша помощь !

09:37В Николаевской области задолженность за коммуналку снизилась

08:50Курс валют на 1 ноября

08:00Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн

07:20Мэр Нью-Йорка назвал наезд грузовика терактом

07:00В Нью-Йорке грузовик въехал в толпу, есть жертвы

06:45Сидячий образ жизни грозит неизлечимой болезнью

 31.10

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 17:323070

В трех крупнейших вузах Украины проводятся масштабные обыски

18.10.17 17:472960

У николаевцев три «золота» на чемпионате Украины по тхеквондо в Харькове

18.10.17 17:572960

Комиссия по ЖКХ Николаевского горсовета «зарубила» проект Сенкевича по реформированию КП «Парки»

18.10.17 18:152920

Минобразования изменило правила приема в вузы

Самые читаемые

19.10.17 19:1710470

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046740

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

24.10.17 16:595610

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:104590

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама