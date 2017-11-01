Умер ректор НУК имени адмирала Макарова Сергей Рыжков В Николаеве умер ректор Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Сергей Сергеевич Рыжков. Об этом в «Фейсбук» написал губернатор Алексей Савченко. Ректору было 59 лет. «Искренние соболезнования родным и близким ученого, ректора Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Сергея Рыжкова. На небе все живы», — написал глава ОГА. Справка: Сергей Рыжков родился 22 июня 1958 в г. Николаеве. Был ректором НУК с 21 октября 2008 года. Автор более 300 научных трудов и 30 изобретений, 20 монографий и учебных пособий с грифом МОН, в том числе более 80 — на международном уровне. Продолжатель научной школы и династии украинских ученых, которую создал его отец — Сергей Васильевич Рыжков. Также был депутатом Николаевского облсовета пятого и шестого созыва. В этом году стал горожанином года в номинации «Наука и высшая школа». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама