В Одессе умер известный кинорежиссер

01.11.17 22:36Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Вадим Костроменко скончался на 84-м году жизни.

В Одессе на 84 году ушел из жизни Вадим Костроменко – известный украинский режиссер-постановщик, оператор, сценарист, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, директор единственного в Украине Музея кино. Об этом в среду, 1 ноября, на своей странице в соцсети Facebook сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

"Ушел из жизни Вадим Васильевич Костроменко. Один из старейших и наиболее крупных мастеров отечественного киноискусства, он 60 лет назад приехал в Одессу по окончании ВГИКа – и с того летнего дня вся его жизнь была связана с Одессой и с нашей киностудией. Начав как оператор, он продолжил творить кино как режиссер-постановщик, и немало созданных им фильмов стали подлинной классикой украинского кино и телевидения", – указывается в публикации.

Известно, что Костроменко руководил Музеем кино при Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины. Неоднократно его избирали председателем Одесского отделения НСКУ, в течение длительного периода он был членом правления и секретарем Национального союза кинематографистов Украины.

Прощание с Вадимом Васильевичем Костроменко состоится в пятницу, 3 ноября, в 11.00 на Одесской киностудии.

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Среда, 01.11.2017

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