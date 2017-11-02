Завтра в Николаеве простятся с ректором НУК имени адмирала Макарова

Прощание с ректором Национального университета кораблестроения Сергеем Рыжковым состоится в главном корпусе НУК, завтра, 3 ноября, в 12.30.

О этом говорится в обращении его сыновей, опубликованном в Фейсбуке.

Сергей, Александр и Ростислав Рыжковы поблагодарили всех, кто выразил слова соболезнования в связи со смертью их отца, а также вспомнили его заслуги перед университетом и городом в целом.

«Наш отец внезапно ушел из этой жизни, оставив огромное наследие для нашего университета и города. Построение современного европейского университета и развитие Украины как морской державы - эти идеи стали не просто основным направлениям работы ректора, эти идеи были смыслом его жизни, так как университет и был его жизнью.

Уверенность, решительность, твердость, справедливость - некоторые из тех качеств Сергей Сергеевича, которые описывали его как руководителя, который живет проблемами своего коллектива, готового в любую секунду откликнуться и помочь в трудную минуту. Казалось, даже в неразрешимой ситуации- он всегда знал ответ. Он сплотил прекрасный и дружный коллектив, и именно эта созданная им атмосфера давала возможность достигать таких высоких результатов.

До последнего вздоха он жил университетом и его развитием.

Память о нем будет жить в его делах. Мы обязаны сохранить тот дружный коллектив и продолжать начинания нашего ректора. Реализация генерального плана развития университета, европейская интеграция, увеличение международных программ, развитие науки, поддержка молодых ученых, развитие студенческого самоуправления - это наша память о Сергее Сергеевиче!» - говорится в обращении сыновей Сергея Рыжкова.