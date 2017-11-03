Праздники 3 ноября

День ракетных войск и артиллерии Украины .

В Украине 3 ноября отмечается этот замечательный праздник. Установлен он был еще в 1997 году 31 октября

Артиллерия и ракетные войска состоят из тактических ракет и соединений оперативно-тактических ракет. Также сюда относятся пушечная, реактивная и противотанковая артиллерия. Есть минометные подразделения и подразделы противотанковых управляемых раке. Все это оборудование необходимо для поражения живой силы, артиллерии, танков, авиации и объектов противовоздушной обороны.

Профессиональный праздник могут отмечать прапорщики, офицеры, военнослужащие военной службы по контракту и курсанты. А также работники оборонной промышленности, ветераны войны и труда. В такой день на площадях можно увидеть выступления и демонстрацию военной техники.

День инженерных войск Украины

Каждый год 3 ноября в Украине празднуют этот праздник. Утвержден он был указом президента в 1999 году 27 октября. Инженерные войска, в общей структуре Вооруженных Сил Украины принадлежат к специальным войскам. Новейшие средства ведения боя, первыми осваивали именно инженерные войска. Они внедряли их в арсенал армии.

Инженерные войска можно назвать войсками переднего края. Инженерные войска являются единственным родом войск, у которых война никогда не заканчивается. Именно эти смелые люди, с первых дней трагедии на Чернобыльской АЭС приступили к выполнению заданий по ликвидации последствий аварии в очень близкой локации от реактора. За времена Независимости Украины было уничтожен воинами инженерных войск около 385 тысяч снарядов, мин и гранат. А самой сложной задачей в наше время является утилизация физически и морально устаревших инженерных припасов.

День культуры в Японии

День культуры можно назвать всенародным выходным днем, который разрешает японцам провести время с пользой для души и ума. В эти дни, не только местные жители, но еще и туристы могут разделить эту радость праздника. Вы можете посетить выставочные залы и картинные галереи, окунуться в мир красоты национальных парков и горячих источников. Также открыты разнообразные морские и горные курорты. Такой знаменательный день просто невозможен без фестивалей культуры, которые проводятся по всей стране. Сами же студенты тоже готовятся очень серьезно к празднику. Они приглашают модных дизайнеров, писателей или музыкантов, которые популярны среди молодежи. Другие же организовывают концерты рок-группы. На таких мероприятиях бесплатно подаются напитки и еда, а также раздаются сувениры.

День провозглашения независимости Панамы

Об отделении от Колумбии Панама объявила еще в далеком 1903 году 3 ноября. Теперь этот день считается днем независимости. Стоит также сказать, что в стране есть целых три даты независимости. И потому, чтобы местные жители не путались, то праздникам было присвоено такие названия: 3 ноября День провозглашения независимости, 10 ноября День первого провозглашения независимости и 28 ноября День независимости. На праздники могут съезжаться президенты и главы правительства из других стран. И если судить по размаху торжества, то становиться ясно, что эта дата очень важна для народа. Вся страна украшена государственной символикой. А самый ходовой товар в этот праздник, это небольшие национальные флажки.

Иларионов день

Именно в этот день люди отмечают память двух святых с одинаковыми именами Иллариона Великого. Жил этот человек в Палестине в 304 веках. А также речь идет о Илларионе Псковоезерском, который жил на Руси в 15 веке. Первый из них изучал науки в Александрии, в тех же местах он и принял христианство. А когда Илларион вернулся назад домой, то решил стать отшельником и поселился возле горы Газы.

Этого человека считают также основателем некоторых монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. А вот второй Илларион был учеником Ефросина Псковского. Он смог основать Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи.

Именины 3 ноября

В такой день вы можете поздравить людей с именами: Аза, Алексей, Анатолий, Александр, Аркадий, Василий, Денис, Владимир, Иван, Захар, Константин, Илларион, Николай и Максимилиан. А также Сергей, яков и Федор.

3 ноября запечатлелось в истории, как…

1763 год – в отставку ушел обер-архитектор Бартоломеу Франческо Растрелли.

1912 год – было подписано русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии.

1941 год – взорван в Киево-Печерской лавре Успенский собор.

1957 год – совершен в СССР запуск космического аппарата Спутник-2 вместе с собакой Лайкой на борту.

1958 год – открыт в Париже комплекс зданий ЮНЕСКО.

В этот день родились

Бенвенуто Челлини 1500 год – итальянский ювелир и скульптор. Самуил Маршак 1887 год – советский переводчик, писатель и редактор. Эдуард Багрицкий 1895 – советский поэт и переводчик. Тэдзука Осаму 1928 – создатель нового стиля больших глаз и японский аниматор. Алексей Градский 1949 – российский и советский певец и автор песен, композитор и Народный артист. Дольф Лундгрен 1957 – американский и шведский режиссер и актер. Николай Мильчев1967 – украинский спортсмен и олимпийский чемпион. Роберт Майлз1969 – итальянский Dj и композитор.