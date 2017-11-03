Умер лауреат «Русского Букера» Владимир Маканин

03.11.17 13:43Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

1 ноября на 81-м году жизни скончался писатель Владимир Маканин. Умер он в своем доме в поселке Красный, неподалеку от Ростова-на-Дону.

Об этом сообщила пресс-секретарь издательства «Эксмо» Светлана Маркелова, передает "Информинг.ру".

Отметим, что Владимир Маканин родился в 1937 году в Орске. Будущий писатель окончил мехмат МГУ имени М. В. Ломоносова, учился на Высших сценарных курсах. В 1965 году вышел его первый роман - «Прямая линия»

Он также написал такие литературные произведения, как «Портрет и вокруг», «Предтеча», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Асан», «Две сестры и Кандинский». Кроме того, Маканин является автором многочисленных сборников повестей и рассказов.

По его повести «На первом дыхании» в 1995 году Георгий Данелия снял фильм, а Алексей Учитель - по рассказу «Кавказский пленный» в 2008 год.

Известно, что Маканин был лауреатом многих литературных премий, таких, как «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейская премия по литературе, Пушкинская премия фонда Тепфера (ФРГ) и премия «Ясная Поляна».

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