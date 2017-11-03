В Москве скончался приемный сын Эльдара Рязанова

В Москве на 53-м году жизни скончался приемный сын режиссера Эльдара Рязанова Олег Валерьевич Бердюгин.

Информация о его смерти размещена на его личной странице в Facebook.

Олега Бердюгина не стало поздно вечером 31 октября. Официальной информации о причинах его гибели пока нет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает «МК», Берюгина уже мертвым нашла его супруга. Она вошла мужа около полуночи, когда вернулась домой. Женина вызвала экстренные службы города, медики констатировали смерть, предварительно, от внезапного сердечного приступа. Вдова сообщила участковому, что Олег Валерьевич никогда не жаловался на сердце. Но в последнее время он очень сильно волновался из-за выставки в честь Эльдара Рязанова, которая должна пройти вскоре.

Олег Бердюгин - сын Рязанова Эммы Абайдуллиной от брака с художником-конструктором Валерием Бердюгиным. Он окончил ВГИК по специальности «режиссер игрового кино». Бердюгин основа собственную компанию, где работал режиссером и кинопродюссером.