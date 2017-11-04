В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин

С легкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской "дискриминацией" было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин ежегодно в первую субботу ноября.

Празднику не удалось получить очень широкую огласку, поэтому он не празднуется так масштабно, как женский день.

Начиная с 2006 года официальные мероприятия в этот день не проводятся, но во многих странах продолжают отмечать этот праздник и поздравлять в этот день мужскую половину населения.