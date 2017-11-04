4 ноября: приметы в День Казанской иконы Божьей Матери

04.11.17 12:36Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

4 ноября православный мир отмечает церковный праздник - день Казанской иконы Божьей Матери.

Мы расскажем вам об истории Казанской иконы Божьей Матери, празднике, молитве, традициях, ритуалах и приметах этого дня, пишет podrobnosti.ua

Казанская икона Божьей Матери - история

Казанская икона Божией Матери имеет очень интересную историю. Она была найдена в ХVІ веке маленькой девочкой Матроной на пепелище большого пожара, который уничтожил часть города Казани, после того, как во сне ей трижды явилась сама Богородица и указала место, где была сокрыта икона.

На месте обретения иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, где впоследствии приняли монашеский постриг Матрона вместе со своей матерью.

С Казанской иконы Божьей Матери было сделано множество списков, а сама икона прославилась своей чудотворностью - больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны.

Традиции

День празднования Казанской иконы Божией Матери издавна считается одним из главных женских праздников, недаром икона имеет название "Казанская бабья заступница". Существует множество обрядов и ритуалов, которыми пользовались в старину женщины.

К этому празднику обычно приурочивали поздние осенние свадьбы. Считалось, что сама Матерь Божия в этот день благословляет молодых на счастливую жизнь. Причем, если день свадьбы дождливый, то и у молодых будет вся жизнь счастливой. Но если дождя нет, то семья проживет недолго. А потому слишком суеверные молодожены в солнечный день на Казанскую даже переносили свадьбу, чтобы примета не сбылась.

С этого дня ожидали прихода настоящих зимних холодов. На Казанскую проветривали погреба, чтобы запасы продовольствия не портились и не иссякали.

Приметы

Казанская без дождя - год будет тяжелым. Считалось, что в этот день Божия Матерь плачет обо всех людях, вымаливая Господа Бога прощения за людские грехи и хорошего урожая на следующий год.

На Казанскую с утра дождит, а к вечеру снег лежит. Этот день является рубежом между осенью и зимой: до Казанской еще не зима, а с Казанской уже не осень. А потому в течение дня дождь может постепенно превратиться в снег.

Добрые люди на Казанскую не выезжают в дальнюю дорогу - домой будут долго возвращаться. Эта примета наглядно подтверждает предыдущую. Если в дождь выезжать на колесах, то возвращаться нужно уже на полозьях.

Кто на Казанской женится – счастлив будет, не раскается.

В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

Если на Казанскую дождь пойдет – все луночки нальет, а снег пойдет – все дороги заметет.

На Казанскую ясный день - к похолоданию.

Казанская морозам дорогу кажет.

Если утром туман – еще будут оттепели.

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