Сегодня празднуют День железнодорожника Украины

04.11.17 16:59Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без железнодорожного сообщения – без поездов, электричек, товарных составов. Их появление очень упростило жизнедеятельность человечества. Если всего этого не станет, люди не смогут совершать поездки с той скоростью и комфортом, к которым привыкли. Письма, бандероли, посылки, разнообразные товары, материалы и сырье или длинномерные и тяжеловесные грузы не смогут попасть в точку доставки. Поэтому каждый гражданин своей страны просто обязан чтить работников ж/д и уважать их профессиональный праздник.

Когда отмечается

День железнодорожника Украины празднуется каждый год 4 ноября, начиная с 2003 года. Дата закреплена Указом главы государства от 11 декабря 2002 г. № 1140/2002 «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 15 июля 1993 года № 257». Документ подписан Л. Кучмой. 4 ноября 2017 года событие справляют 15-й раз.

Кто празднует

День железнодорожника Украины отмечают все, кто имеет какое-либо отношение к железной дороге, поездам, составам, станциям и вокзалам, начиная от министра транспорта и связи и заканчивая обходчиком путей.

История праздника

Основой летописи стальных путей в Украине можно назвать 4 ноября 1861 года. В этот день из Вены пришел 1-й пассажирский поезд под названием «Ярослав» на городской ж/д вокзал Львова, который на то время был в составе Австро-Венгерской империи. Произошло это вслед за тем, как был построен без малого стокилометровый отрезок дороги с колеей шириной 1435 мм, соединявший Вену, Краков, Перемышль и Львов.

После аннексии Советским Союзом части Польши, для придания хоть какой-то иллюзии законности этому действию, 22 октября 1939 года было провозглашено о воссоединении Западной Украины с УССР. Таким образом Львов и вся Западная Украина вошли в состав Советского Союза.

В Союзе Советских Социалистических Республик этот профессиональный день отмечали 30 июля по решению ЦИК СССР от 28.07.1936 г. Спустя четыре года дату передвинули на первый нерабочий день (воскресенье) августа месяца.

Через два года после того, как Украина обрела статус независимого государства, в 1993 г., Президентом Л. Кравчуком был подписан указ об установлении в стране профессионального праздника работников железнодорожного транспорта на первое воскресенье августа.

В 2002 году, по инициативе львовских тружеников стальных путей, указом Президента Украины Л. Кучмы были внесены поправки в действующий документ. Начиная с 2003 г., День железнодорожника отмечается в стране 4 ноября.

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