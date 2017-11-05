Гороскоп на 5-11 ноября: Близнецам пора заняться оздоровлением, а Ракам пора штурмовать любовный Олимп

Астролог Любовь Шехматова подготовила прогноз на неделю.

ОВНЫ

Любите всем сердцем и обожайте друг друга, без взаимной любви вы сейчас, как птица с подбитым крылом. Впрочем, диктовать свою волю не следует, приспосабливайтесь под правила игры постоянного партнера, чьи интересы — святое. Он энергичен, пускай рулит, самоутверждается.

Ублажайте его желания, капризы (даже в ущерб себе!), сохраняя верность, и преданно с любовью шагайте рядом.

Быть эгоистом, расшатывая ссорами брачную лодку, или еще хуже, "скакать в гречку" — причинять себе вред.

ТЕЛЬЦЫ

Вам счастье улыбается в гармоничной паре. Одиночкам пора расставить точки над "і" и определиться, с кем из претендентов соединить судьбу, чтобы жить душа в душу. Женатые должны осознать, что являются одним целым, вы ключ и замок! Поэтому живите в любви и согласии, обустраивайте семейное гнездо, тогда экзамен судьбы на образцового спутника сложите на отлично и получите приз. А карьера подождет, идеально подойдет семейный бизнес. Трудитесь на благо семьи, здесь кузница личного счастья. 10-11 ноября — кризисные дни.

БЛИЗНЕЦЫ

Направьте основные ресурсы в трудовую сферу, здесь горячая пора, все кипит! Шансов заработать предостаточно. Демонстрируйте служебное рвение, высокий профессионализм, с радостью беритесь за дополнительные обязательства. Уважайте шефа, служебный коллектив, тогда ваша карьера (бизнес) получит дополнительный мощный импульс, творческие силы умножатся, кошелек растолстеет.

И все же не переусердствуйте с работой, здоровье должно быть на первом плане.

Недомогание — признак накопленных стрессов на год, и сейчас самое время заняться оздоровительной профилактикой.

Не отгораживайтесь от соседей, коллег, приятелей. Если душа требует — общайтесь на любую злободневную тему! Любые контакты имеют судьбоносное значение, обогащая информацией.

РАКИ

Пришло время штурмовать любовный олимп, градус страстей высок, поэтому если в присутствии кого-то сердце екнуло — скорее в бой! А если взаимный импульс запаздывает, не беда, вам определена миссия романтического "детонатора". Обмозгуйте, как изменить стратегию действий, возможно, здесь не хватает духа соревнований.

Главное — не играть в одни ворота! Сейчас вас привлекают не донжуаны, а серьезные прагматичные партнеры.

И не будьте скрягами, Творец сейчас на стороне щедрых, делитесь всем, чем богаты -душевно, материально, интеллектуально, энергетически. Богатеет тот, что отдает. Если очень хочется, можете даже временно купить любовь.

ЛЬВЫ

Вам предстоит показать высший пилотаж совершенства там, где требуется командовать, неся ответственность за принятые решения, действия. Не опозорьтесь, все под микроскопом публики. Бунтарей и саботажников наказывайте, рвите отношения.

И не смейте перекладывать собственный груз на чужие плечи! Сейчас источник животворных сил, творческого вдохновения, — под родным кровом.

Займитесь бытом, домашним благоустройством, подлатайте дыры в психологической ауре семейства, для которого вы должны стать образцом любящего домочадца, заботливого хозяина, щедрого инвестора. Желательно возобновить родственные связи, заняться вопросами земли, недвижимости, жилья.

Ваш род может увеличиться, ждите на протяжении года прибавления.

10—11 ноября — судьбоносные дни.

ДЕВЫ

Если хотите укрепить партнерские мосты — условия идеальны. Воркуйте голубем с милыми, слушая их сердцем, проникайте в сокровенные психологические тайники, а потом "гипнотизируйте", внушайте то, что хочется. Вы обладаете магической силой внушения через общение и способны "закодировать" даже случайного знакомого (если вспыхнула симпатия) на страстную любовь (до конца месяца).

Сокровенное не афишируйте, доверяй, но проверяй. Сейчас фронт судьбоносных событий проходит в тылу, где рычаги влияния срабатывают только в тайной атмосфере, и где ваша жертвенность играет главную роль. Благотворительность преображает, способствуя духовному росту.

ВЕСЫ

Вы обладаете огромными внутренними ресурсами (творческими, энергетическими, умственными, сексуальными, материальными), правильно определитесь, что нужно для полного счастья в этой жизни, чтобы не транжирить этот дар на ветер, и дерзайте! Нынешняя задача — укрепить дружественный фундамент достойными друзьями-союзниками, чьи интересы и взгляды созвучны вашим. Тогда счастливое будущее гостеприимно откроет двери.

СКОРПИОНЫ

Вас хоть в космос запускай, энергия бьет неиссякаемым источником, и если ее направить в практическое русло, результаты превзойдут все ожидания. Жизнь набирает динамичные обороты, манит вдохновляющими перспективами, но туда без коренного изменения себя судьба не пускает.

Избавляйтесь от плохих привычек, духовно возрождайтесь, сжигая балласт негативного прошлого опыта. Сейчас вы образец для подражания.

Если задались целью взойти на карьерный Олимп, открыть перспективный бизнес, совершенствуйтесь как специалист и искренне любите свою работу. И непременно поддерживайте хорошие отношения с руководством, подчиненными.

Если на кого-то точите зуб, энергия злобы только заберет силы, избегайте скрытой вражды. Обидчиков простите, предоставив месть Небесам.

10-11 ноября — дни судьбоносных событий.

СТРЕЛЬЦЫ

Меч расплаты неумолим, но целебный! В мироздании все справедливо. Сейчас вы заложник обстоятельств, "разгребайте" кармические завалы в жизни, созданные собственными ошибками в прошлом. Целесообразно отойти в тень, потому что только в одиночестве идет интенсивная подзарядка энергоресурсами, голос совести подсказывает правильное решение. А показуха, диктат — от лукавого, толкающего на греховный путь.

Никому не навязывайте своих принципов. Прислушайтесь к советам опытных партнеров. Тот, кто делит с вами счастье и горе, является ангелом-хранителем.

КОЗЕРОГИ

Встречайте гостеприимно ее величество Любовь. Если вы созрели, она закономерно нагрянет и, подняв на крыльях страсти, понесет в сказку наслаждений. А если нет, значит что-то в прошлом упустили.

Для полного счастья нужно иметь партнера, являющегося другом и любовником в одном лице. Как быть настоящим другом, чтобы укрепить дружеские узы, показывайте на собственном примере, тогда автоматически "примагнитите" на свою орбиту заветного сердечного принца.

Стать любимыми и желанными несложно, все зависит, прежде всего, от вас персонально. Откажитесь от эгоистических привычек и поставьте на первое место интересы избранников.

И помните: настоящая дружба с людьми— это сейчас колыбель благодати.

ВОДОЛЕИ

Вы целеустремленно двигаетесь к карьерным (бизнесовым) вершинам, что обещает реализацию профессионального призвания, манит социальным престижем, хорошим достатком. Не идите по головам, свято придерживайтесь служебной субординации. Залог успеха — правильно руководить и подчиняться на всех фронтах.

Если вчерашние соперники станут достойными союзниками — это большая победа. Пусть "рулят" и не смейте их тиранить, ставить палки в колеса. Дух конкуренции должен вас не разъединить, а сплотить, обогатить опытом. Дисциплинируйте Эго, будьте миротворцем и не сталкивайте людей лбами. Гармонизируйте отношения "родители-дети", а если рядом вспыхивают конфликты, обходите их десятой дорогой.

10-11 ноября — дни кризиса.

РЫБЫ

Если хотите создать вокруг совершенное общество, где люди подобны Богам: одухотворенные, мудрые, благородные, с которыми можно достичь во всем идиллии — это замечательно. Дерзайте! Условия отличные.

На службе, чтобы не стать жертвой должностного диктата (где нечистый плетет интриги), следует проявлять деловое упорство, пылать творческим энтузиазмом, браться за дополнительные полномочия (ради денег). Именно служебный коллектив должен вдохновлять, здесь есть шанс поймать удачу за хвост и хорошо заработать.

После 20 декабря в бизнесе начинается удачная полоса. Длительные мытарства позади.