Почему 6 ноября надо найти белую собаку и держаться подальше от зеркал

06.11.17 14:01Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В этот день девушки гадают на будущего жениха

6 ноября перед началом всех работ отправлялись в церковь, где молились иконе Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", считая, что она поможет в избавлении не только от болезней, но и от тяжелой скорби, облегчая переживания и помогая преодолеть различные жизненные обстоятельства.

6 ноября проводились гадания - девушки верили, что так они смогут узнать имя своего суженого.

Девушки и парни 6 ноября устраивали посиделки, на которых выполняли различную домашнюю работу и одновременно общались. Часто могли гадать, совершать различные магические ритуалы, большая часть из которых была связана именно с женитьбой или замужеством.

Народные приметы на 6 ноября:

Если человек родился 5 ноября, то будет наделен талантом кузнеца

Если услышать в этот день пение сверчка, то скоро в доме появится покойник

Продать или купить в этот день квартиру или дом - все пройдет успешно

Нечаянно разбить зеркало 6 ноября - жди несчастья

Белый пес идет за человеком - жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной на протяжении всего следующего года

6 ноября все колдовские обряды и заговоры имеют двойную силу

Если тараканов из дома в этот день вынести на улицу, то они долго не будут беспокоить хозяев

Если человек родился 6 ноября, он может быть неплохим художником. Также именинник будет спокойным и очень гордым

Вороны в стаи собираются - по приметам, жди обильного снегопада

Если погадать на суженого 6 ноября, то он обязательно снился девушке.

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