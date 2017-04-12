Завтра Миколаївців запрошують пройти обстеження До Всесвітнього дня меланоми

13 квітня з 8:00 до 19:00 години в рамках Всеукраїнського дня меланоми охочі жителі області матимуть змогу пройти обстеження в обласному шкірно-венерологічного диспансері, який знаходиться за адресою: вул. Радісна, 2а (поліклінічне відділення, каб. 4).

Нагадаємо, що меланома шкіри – це захворювання, яке можна діагностувати на ранніх стадіях при звичайному огляді шкірних покривів. Все, що для цього треба - огляд фахівця. Недостатня інформованість суспільства, пізнє звернення до лікаря - причини переважної більшості невдач лікування меланоми.