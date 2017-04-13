У Миколаївській області триває впровадження урядової програми «Доступні ліки»

13.04.17 19:43Сколько просмотров этой статьи183Сколько комментариев этой статьи0

Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко взяв участь у селекторній нараді з обговорення питання щодо впровадження відшкодування вартості лікарських засобів, яку провів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Обговорювали впровадження в регіонах Урядової програми «Доступні ліки», яка передбачає виділення безкоштовних ліків проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми, щоб максимально забезпечити українців безкоштовними ліками. Програма стартувала 1 квітня цього року.

Олексій Савченко подякував Прем’єр-міністру та міністру охорони здоров’я за розробку та впровадження Програми і сказав, що на сьогодні вона є дійсно необхідною і говорить про відповідальність влади перед людьми.

Далі він зазначив: «Для Миколаївщини державою виділено майже 15 мільйонів гривень на відшкодування лікарських засобів. Виходить приблизно по 28 гривень на людину. Цього замало. Тому вважаю, що потрібні додаткові кошти», - сказав очільник області.

Прем’єр-міністр відповів, що на цю програму Уряд передбачив 500 млн. грн, і у випадку необхідності готовий знайти додатковий ресурс.

За інформацією управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА, в області вже відпрацьовано механізм відшкодування вартості лікарських засобів, узгоджено порядок рецептурного випуску ліків з аптечної мережі. Також визначено перелік аптечних закладів, які беруть участь в програмі «Доступні ліки». Це 71 суб’єкт господарювання з 166 місцями реалізації.

Голова Уряду закликав місцеву владу забезпечити масштабне інформування населення про урядову програму «Доступні ліки». Він зазначив: «Головне завдання сьогодні - максимально розширити дію цієї програми і донести інформацію про урядову програму з виділення безкоштовних ліків до мешканців міст, сіл, селищ в усій країні, по кожному регіону, щоб люди могли скористатися новими можливостями».

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