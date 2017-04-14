Россиян предупредили о вспышке гепатита среди геев в Европе

14.04.17 09:21Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Роспотребнадзор заявил о вспышке гепатита А в странах Европы.

Эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А наблюдается с февраля в 13 странах Европы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Общее число пострадавших составляет более 330 человек. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага, в том числе вакцинация групп риска, лабораторные исследования, широкая санитарно-просветительская работа.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан РФ и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

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